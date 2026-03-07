Χαλκίδα: Μειώθηκε η ποινή 35χρονου για την υπόθεση ασέλγειας σε 13χρονη

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σημαντική δικαστική ανατροπή σημειώθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Εύβοιας για την υπόθεση της αποπλάνησης 13χρονης στη Χαλκίδα, καθώς η ποινή του 35χρονου κατηγορούμενου,Λ.Κ., μειώθηκε αισθητά μετά την επιτυχημένη παρέμβαση της συνηγόρου του, Ελένης Τραμπάζαλη.

Η δικαστική απόφαση οδήγησε στη μείωση της συνολικής κάθειρξης από τα 12 έτη στα 7 έτη και 10 μήνες, ενώ η υπέρογκη χρηματική ποινή των 50.000 ευρώ περιορίστηκε στα 500 ευρώ. Η υπεράσπιση βάσισε τη στρατηγική της στον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων, επικαλούμενη τον Ποινικό Κώδικα και νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και τα μηνύματα των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπεράσπισης, η γνωριμία του κατηγορούμενου με την ανήλικη ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 μέσω συγγενικού προσώπου, με την πλευρά του 35χρονου να υποστηρίζει ότι η κοπέλα επιδίωκε την επικοινωνία.

Το κρίσιμο νομικό σημείο αφορούσε τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, καθώς υποστηρίχθηκε ότι κάποια περιστατικά έλαβαν χώρα μετά τις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία η ανήλικη συμπλήρωσε τα 14 έτη. Αυτή η λεπτομέρεια έπαιξε ρόλο στο να οδηγηθεί η υπόθεση σε ηπιότερη ποινική μεταχείριση.

Παράλληλα, η υπεράσπιση στάθηκε στην καθυστέρηση της μήνυσης, η οποία υποβλήθηκε 1,5 χρόνο αργότερα, αμφισβητώντας το αίσθημα του φόβου ή της χειραγώγησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε γύρω από την κατηγορία της αθέμιτης αποτύπωσης ημίγυμνης φωτογραφίας. Η πλευρά του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι η ίδια η ανήλικη δημοσίευσε το υλικό στα social media, ισχυρισμός όμως που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο, το οποίο διατήρησε την ενοχή του και για τη συγκεκριμένη πράξη. Ωστόσο, οι ασάφειες που αναδείχθηκαν γύρω από τα πραγματικά περιστατικά και η άρνηση του δικαστηρίου να καλέσει την ενήλικη πλέον παθούσα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση, αποτέλεσαν κεντρικά σημεία στην αγόρευση της υπεράσπισης.

Συμφωνα πληροφορίες του Skai.gr η κύρια πράξη μειώθηκε από τα 9 έτη στα 6 έτη κάθειρξης.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης λίγων μηνών για τις κατηγορίες της παράνομης βίας, της κατακράτησης και της απειλής, οι οποίες συγχωνεύτηκαν στο τελικό αποτέλεσμα των 7 ετών και 10 μηνών. Ο 35χρονος παραμένει κρατούμενος, έχοντας ωστόσο πετύχει μια σημαντική βελτίωση της θέσης του σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας.

Η δικηγόρος Ελένη Τραμπάζαλη, μετά την έκδοση της απόφασης, σε δήλωση της στο Skai.gr τόνισε πως η μείωση της ποινής είναι σημαντική, αλλά η απουσία της παθούσας από το εδώλιο στέρησε από την υπεράσπιση τη δυνατότητα να αναδείξει πλήρως τις αντιφάσεις της υπόθεσης.

Η πλευρά του κατηγορούμενου συνεχίζει να προβάλλει το επιχείρημα ότι η σχέση ήταν πλατωνική και ότι η ανήλικη διήγε και διάγει μια φυσιολογική ζωή, αποφοιτώντας μάλιστα με άριστα, ως φοιτήτρια γεγονός που κατά την υπεράσπιση αναιρεί το ψυχικό τραύμα που περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

