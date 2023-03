Σεισμός 5,2 Ρίχτερ τώρα στα Κύθηρα

Σεισμός 5.2 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο Νοτιανατολικά των Κυθήρων.

Ο σεισμός έγινε μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι στη θάλασσα σε απόσταση 110 Χλμ ΝΔ των Κυθήρων.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,6 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.6 occurred 118 km S of #Areópolis (#Greece) 10 min ago (local time 18:36:01). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/RLV5HZ77dQ

🖥https://t.co/uukcdGGHKu pic.twitter.com/5ZCAE2TJaL