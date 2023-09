Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα Φάρσαλα Ελλάδα 12:13, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση σημειώθηκε 11 χλμ. νοτιοανατολικά των Φαρσάλων και είχε εστιακό βάθος 14.4 χλμ