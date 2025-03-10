Απομακρύνεται «όχι τυχαία» το σενάριο για σεισμική δόνηση της τάξεως των 6 βαθμών στην περιοχή της Σαντορίνης σύμφωνα με όσα ανέφερε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με τον Διονύση Χατζημιχάλη.

«Απομακρύνεται γιατί, κάθε μέρα είχαμε χιλιάδες σεισμούς, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, δηλαδή υπήρχε μέρα που είχαμε πάνω από χίλιους σεισμούς. Και βέβαια όταν έχεις μια τόσο μεγάλη σεισμικότητα, ακόμα και όταν τα μεγέθη είναι μικρά, αδειάζει η περιοχή από ενέργεια. Συνεπώς το 6άρι απομακρύνθηκε ήδη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο ευνοϊκά τα πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Επίκειται να αρχίσουν οι εργασίες για την ενίσχυση της στήριξης των υποδομών, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, γιατί προηγούνται κάποιες τυπικές διαδικασίες. «Θεωρώ ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν αυτές οι εργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποιες από αυτές τις εργασίες να τις ολοκληρώσουμε μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα είναι ένα κομβικό σημείο, όπου αρχίζει η τουριστική περίοδος, φέτος έχουμε και το Πάσχα των Καθολικών μαζί, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι τα βασικά στοιχεία λειτουργίας της Σαντορίνης θα λειτουργήσουν όμως βεβαίως κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολο, δεν θα αρχίσουν πριν το Πάσχα, αλλά θα αρχίσουν μετά το Πάσχα γιατί περιλαμβάνουν έργα τα οποία είναι μεγάλα έργα, τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προετοιμασία. Είναι έργα αυτά, τα οποία απαιτούν και χρόνο, είναι δύσκολα έργα. Και απαιτούν και πολύ μεγάλη προετοιμασία μελετητική. Δηλαδή θα πρέπει να προηγηθούν μελέτες οι οποίες είναι δύσκολες και οι οποίες θα υποδείξουν ακριβώς τις διαστάσεις των έργων και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε κάποιους μήνες. Θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δηλαδή αυτά τα έργα θα είναι οπωσδήποτε έργα τα οποία θα λειτουργήσουν από του χρόνου» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Πηγαίνουμε σε ένα πιο ευνοϊκό σενάριο, πιο θετικό σενάριο, ανέφερε στη συνέχεια. «Δεν θα έχουμε δονήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όπως φαίνεται τώρα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, οι σεισμοί δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε. Έχουμε μία πολύ μεγάλη απομείωση του αριθμού των σεισμών, το μέσο μέγεθος κατέβηκε κάτω από 3 και μία αραίωση σε όλες τις εκδηλώσεις της σεισμικής δραστηριότητας που αυτό μας δημιουργεί ικανοποίηση γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μία μακρόσυρτη ακολουθία. Ήδη η ακολουθία έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να γίνει ένας σεισμός της τάξεως των 4, 4,5, μπορεί και 5 κάποια στιγμή, αλλά ο οποίος θα είναι μία μεμονωμένη διαδικασία χωρίς να έχει κάποια επίπτωση πάνω στο νησί» συμπλήρωσε καταλήγοντας ο κ. Λέκκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.