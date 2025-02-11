Λέκκας: Η σεισμική δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με τις ηφαιστειακές διεργασίες

Mε αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα να κάνει λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο τονίζοντας ότι «η σεισμική δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με τις ηφαιστειακές διεργασίες».

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας διευκρίνισε για τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ πως «δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο κύριος σεισμός. Συνήθως, πρέπει να ξεπερνά κατά τουλάχιστον μισό βαθμό τους προηγούμενους για να διακριθεί ως τέτοιος. Εδώ, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα».

«Είναι μία εικόνα που είχαμε προδιαγράψει στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και της Επιτροπής Εκτίμησης Ηφαιστειακού Κινδύνου, ότι θα έχουμε μία μακρόσυρτη ουσιαστικά σεισμική ακολουθία με μεγέθη τα οποία δεν θα είναι μεγάλα, δεν θα πάμε πάνω από 5,5 και η οποία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες» τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή “Συνδέσεις”.

«Είναι μια κλασική σμηνοσειρά, η οποία περιλαμβάνει πολλούς και μικρούς σεισμούς ή ενδιάμεσους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός εκδηλώθηκε χθες στις 22:16. Ήταν 5,3 Ρίχτερ, οριακά μεγαλύτερος από τον προηγούμενο που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτή η αύξηση των μεγεθών, που ουσιαστικά βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι κάτι που δεν εντάσσεται μέσα σε αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Πολλοί σεισμοί, συχνοί σεισμοί με μεγέθη κυμαινόμενα. Έχουν εκδηλωθεί πάνω από 10.000 σεισμοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε, να ανιχνεύσουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Όχι έχοντας άμεση παρατήρηση στο υπέδαφος, με όργανα τα οποία καταγράφουν έμμεσα δεδομένα και τα οποία καλούμαστε εμείς να αναλύσουμε και να πάμε σε συμπεράσματα έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την πολιτεία” σημείωσε ο κ. Λέκκας.

«Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι είμαστε στην εξέλιξη μιας σημαντικής σεισμικής ακολουθίας και θα είμαστε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο με ακραίο τα 5,9 έως 6,1 Ρίχτερ όπως συνάγεται έμμεσα αυτό το μέγεθος από τις παρατηρήσεις που κάνουμε και το οποίο βεβαίως έχει πολύ μικρές πιθανότητες να γίνει. Με βάση την όλη κατάσταση και με βάση το ακραίο σενάριο, διατάξαμε τις επιχειρησιακές δράσεις της Σαντορίνης κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε αν έχουμε, ω μη γένοιτο, το σενάριο το δυσμενές των περίπου 6 Ρίχτερ, να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που έχουν για το ηφαίστειο του Κολούμπου και τους δύο νέους υποθαλάσσιους σεισμογράφους που τοποθετήθηκαν εκεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα καθώς θα πρέπει να ανασυρθούν και να αντλήσουν οι επιστήμονες τα στοιχεία. Ωστόσο δεν παρέλειψε να πει κατηγορηματικά ότι «η σεισμική δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με τις ηφαιστειακές διεργασίες και κυρίως δεν έχει να κάνει με κάποια δραστηριοποίηση του ηφαιστείου».

αναφορικά με την τουριστική περίοδο και το ενδεχόμενο επηρεασμού της από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι η επιστημονική κοινότητα θα αξιολογήσει πότε θα μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι ο κίνδυνος έχει μειωθεί. «Η διαχείριση του φαινομένου πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων«, επισήμανε.

Όσον αφορά την καταπόνηση των κτηρίων, ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, οι δονήσεις δεν έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, λόγω των χαμηλών επιταχύνσεων. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε κατασκευές που βρίσκονται στο χείλος της Καλντέρας, καθώς και στις πισίνες και δεξαμενές που προσθέτουν επιπλέον φορτίο.

