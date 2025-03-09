«Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας από τον σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο κοντά στην Νέα Φιγαλεία», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Όπως πρόσθεσε, «είναι ένας σεισμός, τον οποίο θα χαρακτήριζα συνήθη για την περιοχή» και συνέχισε: «'Αλλωστε για την συγκεκριμένη περιοχή ένας σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι μέσα στα συνήθη όρια της σεισμικότητας».

Αναφερόμενος στον σεισμό που σημειώθηκε στις 6 Ιανουαρίου, με μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και επίκεντρο στην γειτονική περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου της Ηλείας, ο Αθανάσιος Γκανάς είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Η σημερινή σεισμική δόνηση έχει έναν μηχανισμό, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 6 Ιανουαρίου, κοντά στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου. Αυτοί οι δύο σεισμοί δεν συνδέονται μεταξύ τους. Το βάθος του σημερινού σεισμού, καθώς και ο μηχανισμός του, δείχνουν ότι πρόκειται για έναν διαφορετικό εστιακό χώρο από αυτόν που έδωσε τον σεισμό του Γιαννιτσοχωρίου και είχε μία μεγάλη μετασεισμική ακολουθία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

