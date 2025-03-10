Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Όχημα παρέσυρε πεζό στις οδούς Πλάτωνος και Γκινοσάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 82 ετών, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.