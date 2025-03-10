Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Όχημα παρέσυρε πεζό στις οδούς Πλάτωνος και Γκινοσάτη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 82 ετών, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
