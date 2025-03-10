Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στη Μεταμόρφωση: Παρασύρθηκε πεζός από ΙΧ

Όχημα παρέσυρε πεζό στις οδούς Πλάτωνος και Γκινοσάτη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης - Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του

Τροχαία

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Όχημα παρέσυρε πεζό στις οδούς Πλάτωνος και Γκινοσάτη. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 82 ετών, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Μεταμόρφωση παράσυρση πεζός
