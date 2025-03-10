Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη αντιλήφθηκε τηλεφωνική απάτη και βοήθησε στη σύλληψη των δραστών

Δεν έπεσε στα δίχτυα των επιτήδειων με τα «μαϊμού» τροχαία μία 75χρονη στη δυτική Θεσσαλονίκη και χάρη στην οξύνοιά της συνέδραμε την αστυνομία να συλλάβει δύο Βούλγαρους που υποτίθεται ότι θα παραλάμβαναν χρήματα για δήθεν χειρουργείο της κόρης της.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα αγνώστου στην ηλικιωμένη, που προσποιούμενος τον γιατρό και με το παραπάνω πρόσχημα τής ζήτησε 73.000 ευρώ.

Η 75χρονη, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της και συνειδητοποιώντας ότι επρόκειτο περί απάτης κάλεσε την Άμεση Δράση. Υπό αυτές τις συνθήκες οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των δύο νεαρών αλλοδαπών, την ώρα που πήγαν να παραλάβουν 8.000 ευρώ, χρηματικό ποσό που υποτίθεται ότι είχε συμφωνήσει η ηλικιωμένη με τον άγνωστη συνομιλητή της.

Οι δύο «εισπράκτορες» (30 και 25 ετών) συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στην Πολίχνη και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

