Σχετική ύφεση παρουσιάζει η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού, με περίπου 1.300 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου έως σήμερα με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος Μ 5.3).

Αυτό διαπίστωσαν μεταξύ άλλων τα μέλη των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ) που συνεδρίασαν σήμερα. Παράλληλα επισημαίνουν ότι η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και εντάσσεται στο ευρύτερο γεωδυναμικό πλαίσιο της περιοχής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η δραστηριότητα αυτή οφείλεται σε συνδυασμό τεκτονικής και βαθύτερου μαγματισμού. Ακόμη προσθέτουν ότι η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης αυξημένη εδαφική παραμόρφωση και υπογραμμίζουν ότι με βάση τους μέχρι τώρα ελέγχους τα δημόσια κτίρια έχουν επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά στις σεισμικές φορτίσεις.

Τέλος, όπως τονίζεται τα σχολεία σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2025 στις 18:00.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των δύο Επιτροπών:

Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε εκ νέου κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του Διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών των Επιτροπών και την παρουσίαση και εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώνονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού παρουσιάζει σχετική ύφεση, με περίπου 1.300 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου έως σήμερα με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος Μ 5.3). ⁠ Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και εντάσσεται στο ευρύτερο γεωδυναμικό πλαίσιο της περιοχής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η δραστηριότητα αυτή οφείλεται σε συνδυασμό τεκτονικής και βαθύτερου μαγματισμού. ⁠ Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης αυξημένη εδαφική παραμόρφωση η οποία παρακολουθείται συνεχώς. Τα δημόσια κτίρια, με βάση τους μέχρι τώρα ελέγχους, έχουν επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά στις σεισμικές φορτίσεις. Οι Επιτροπές υπενθυμίζουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Οι πολίτες θα πρέπει:

Να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

Να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

Να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

Να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

Να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2025 στις 18:00. Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Πηγή: skai.gr

