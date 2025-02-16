Καταδίωξη στην Αττική Οδό: 34χρονη οδηγούσε μεθυσμένη, αγνόησε τον έλεγχο και τράπηκε σε φυγή

Στη σύλληψη μιας 34χρονης μετά από καταδίωξη 11 χιλιομέτρων στην Αττική Οδό προχώρησαν οι Αρχές. Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ εντοπίστηκε μεθυσμένη σε δύο ελέγχους της αστυνομίας.

Ο πρώτος έλεγχος έγινε στο κέντρο της Αθήνας, όταν το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε υπερβεί το όριο και της βεβαιώθηκε παράβαση. Οικείο πρόσωπο της γυναίκας ανέλαβε την οδήγηση και έφυγαν.

Η γυναίκα οδήγησε εκ νέου το αυτοκίνητο. Πλην όμως, έπεσε σε δεύτερο έλεγχο στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και διαπιστώθηκε εκ νέου ότι ήταν μεθυσμένη. Η γυναίκα φέρεται να φοβήθηκε και αρνήθηκε να δώσει τα έγγραφα που της ζητήθηκαν, πιθανόν επειδή της είχε ήδη βεβαιωθεί παράβαση. Τότε, αποφάσισε να ανάψει τη μηχανή του αυτοκινήτου και να φύγει. Η σύλληψη έγινε μετά από καταδίωξη 11 χιλιομέτρων στην Αττική Οδό, οπότε και οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και να τη συλλάβουν.

Πηγή: skai.gr

