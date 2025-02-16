Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η οικογένεια Τιριακίδη, με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στα σύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης, ίδρυσε την B&T Composites, στην καρδιά της Φλώρινας. Η B&T Composites, όμως, δεν είναι απλώς μια εταιρεία που κατασκευάζει σύνθετα υλικά. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει καταφέρει να παράγει νεοφυή τεχνολογικά προϊόντα πρόληψης προβλημάτων.

Η συνεργασία της επιχείρησης με το CERN, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, αποτελεί απόδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της.

Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή γκάμα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, από την αυτοκινητοβιομηχανία και τη ναυτιλία μέχρι την αεροδιαστημική. Με μια ισχυρή δέσμευση στην έρευνα και την ανάπτυξη, η B&T Composites συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα των σύνθετων υλικών, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν την υψηλή απόδοση με την ελαφριά δομή και την ανθεκτικότητα.

Η οικογενειακή αυτή επιχείρηση αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας της Φλώρινας, απασχολώντας 40 εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους από την περιοχή. Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξίδεψε μέχρι τη Φλώρινα και μας παρουσίασε την ιστορία της επιχείρησης που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την καινοτομία και την αριστεία της.

Ένα φωτεινό παράδειγμα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την παράδοση με την καινοτομία, δημιουργώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Η ιστορία της εταιρείας αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέους επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.