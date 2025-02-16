Η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά παραμένει και οι εικόνες που έρχονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα από το νησί μαρτυρούν το μέγεθος των καταστροφών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του νησιού, με το χωριό Περατάτα να μετρά πολλές και σημαντικές ζημιές, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ασφάλεια των κατοίκων. Εκεί, περίπου, 25 σπίτια είναι αυτή τη στιγμή πλημμυρισμένα.

Ο όγκος του νερού από τις βροχές του Σαββάτου δημιούργησε νέα προβλήματα, τα οποία έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες ζημιές, της προηγούμενης ημέρας.

Οι γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή έχουν επίσης καλυφθεί από το νερό, το οποίο σε ορισμένα σημεία φτάνει έως και το 1,5 μέτρο. Η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη, καθώς η απορροή των υδάτων αναμένεται να διαρκέσει αρκετό διάστημα.

Με ταχύπλοο στον κάμπο των Περατάτων (Πηγή:kefaloniapress)

Το πρωί, στα Βλαχάτα, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας απομάκρυναν φερτά υλικά από το Κοιμητήριο της περιοχής. Οι αρχές και οι κάτοικοι βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νέες βροχοπτώσεις αναμένονται το μεσημέρι.

Μηνύματα από το «112» εστάλησαν χθες το απόγευμα, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και το μεσημέρι της Κυριακής στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Μηνύματα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, εστάλησαν και στη Λευκάδα, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

Πηγή: skai.gr

