Τα 8 μέτρα για την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες, αναφέρθηκαν σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναλυτικότερα, στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στις Κυκλάδες, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνει τα εξής:

1ον. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων πραγματοποιήθηκε.

2ον. Για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της Σαντορίνης προς τον Πειραιά, έχουν εκτελεστεί εννέα (9) δρομολόγια από τις 2/2/2025 έως και 4/2/2025, μεταφέροντας 7.376 επιβάτες και 1.307 οχήματα. Αποδεικνύεται, έτσι, πως η ακτοπλοΐα εκτόνωσε καταλυτικά την πίεση για άμεση αναχώρηση κατοίκων και επισκεπτών από το νησί.

3ον. Με έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής και τη συνδρομή των ακτοπλοϊκών εταιριών και των πληρωμάτων τους, εκτελέστηκαν στις 4/2/2025, δύο (2) έκτακτα δρομολόγια που εξυπηρέτησαν, επιπλέον, 2.264 επιβάτες και 399 οχήματα.

4ον. Από την πρώτη στιγμή έναρξης του σεισμικού φαινομένου στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης, το Υ.ΝΑ.Ν.Π και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής συμμετείχαν σε όλες τις επιχειρησιακές συσκέψεις, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

5ον. Επιχειρησιακές μονάδες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (πλωτά μέσα και ένστολο προσωπικό), μεταφέρθηκαν με βάση τον σχεδιασμό και διατηρούν τις δυνάμεις τους στα νησιά που αντιμετωπίζουν το σεισμικό φαινόμενο. Συγκεκριμένα, επιπλέον των σκαφών του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν καθημερινά στα τέσσερα νησιά (Ίος, Αμοργός, Θήρα και Ανάφη), βρίσκονται σε επιφυλακή στην περιοχή και άλλα τέσσερα (4) σκάφη του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Επίσης, με βάση το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σε ετοιμότητα βρίσκονται άλλα είκοσι ένα (21) σκάφη (ρυμουλκό, επιβατηγά, μεγάλα αλιευτικά κ.ά.). Παράλληλα, ένα (1) ελικόπτερο του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ παραμένει σε 24ωρη ετοιμότητα στη βάση του.

6ον. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει λάβει μέτρα αστυνόμευσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις που αποκλείστηκαν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επειδή σημειώθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης. Παράλληλα, τροποποίησε τα δρομολόγια της τοπικής γραμμής Θηρασιά – Οία Θήρας, λόγω της αποφυγής πρόσβασης του τοπικού πλοίου στους λιμένες Αμμούδι και Κόρφο.

7ον. Παράλληλα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει σχεδιάσει, εγκρίνει και ικανοποιήσει ΑΜΕΣΑ κάθε επιθυμία των αρμοδίων κυβερνητικών Αρχών για τη θαλάσσια μεταφορά επιθεωρητών, κλιμακίων επιστημόνων, υλικών, γεννητριών και άλλου εξοπλισμού, στα νησιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

8ον. Σήμερα, 5/2/2025, στην περιοχή επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες και έχει επιβληθεί απαγορευτικό απόπλου. Ως εκ τούτου, σήμερα δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια των «Blue Star 1» και «Διονύσιος Σολωμός». Το δρομολόγιο του «Blue Star Chios» από Πειραιά στις 17:00, θα εκτελεστεί αναλόγως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν. Αν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν νωρίτερα, θα εξεταστεί η δυνατότητα έκτακτης δρομολόγησης πλοίου από την Κρήτη για τον Πειραιά.

Το δελτίο Τύπου καταλήγει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως κάθε φορά σε παρόμοιες περιπτώσεις, λειτουργεί αθόρυβα, υπεύθυνα και μεθοδικά, παράγοντας χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών, ιδίως των νησιωτών.

