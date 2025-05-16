Ποιοι «κόβονται» από το πρόγραμμα δωρεάν διακοπών της ΔΥΠΑ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν διακοπές μέσω της ΔΥΠΑ μπορεί να έληξε, όμως τώρα ξεκινά η διαδικασία μέσω της οποίας θα καθοριστεί το ποιος δυνητικός δικαιούχος θα πάρει στα χέρια του την επιταγή του Κοινωνικού Τουρισμού και ποιος όχι. Εκείνο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή είναι ο αριθμός των μορίων που θα συγκεντρώσει κάθε ένας από όσους υπέβαλλαν αίτηση, ενώ θα προηγηθεί και η διαδικασία των ενστάσεων.



Όλα πάντως θα πρέπει να έχουν τελειώσεις έως το τέλος του τρέχοντος μηνός, καθώς η διαδικασία ενεργοποιείται -και φυσικά και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών- πιο νωρίς από ποτέ και συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Άμεσα λοιπόν, θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.

Εκείνοι λοιπόν που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή και θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

- να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

- να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

- Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εισοδήματος.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α δεν εξετάζονται.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζεται από τον Διοικητή ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο Προσωρινό Πίνακα και το Προσωρινό Μητρώο.

Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης

Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α

Ποια χαρακτηριστικά δίνουν υψηλά μόρια

Πέρα από τη διαδικασία ενστάσεων πάντως εκείνο που ουσιαστικά θα κρίνει ποιος θα πάρει την επιταγή στα χέρια του είναι η μοριοδότηση: Για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του –εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις – και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους

Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο έχουν ως εξής:

α. Ιδιότητα δικαιούχου ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια,

β. ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια,

γ. αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων α’ έως γ’ είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

δ. ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2023, ως εξής:

i) Έως 10.000,99 €: 30 μόρια,

ii) από 10.001,00 έως 20.000,99 €: 20 μόρια,

iii) από 20.001,00 έως 30.000,00 €: 10 μόρια,

ε. νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2023-2024 και 2024-2025 της Δ.ΥΠ.Α.: 20 μόρια.

Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους του προβλεπόμενου αριθμού.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Επίσης, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2023.

Ανήλικα είναι όλα τα τέκνα της οικογένειας που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (12.05.2025).

Κρίσιμος χρόνος της συνδρομής της ιδιότητας ΑμεΑ και της μονογονεϊκότητας είναι η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο 1ο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στα επόμενα κατά σειρά κριτήρια.

Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει αθροιστικά τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης/ή και ανεργίας κατά τα έτη 2024-2025.

Για όσους εξακολουθούν να ισοβαθμούν η διαδικασία σύγκρισης ημερών ασφάλισης/ ανεργίας του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανά έτος στα προηγούμενα έτη μέχρι εξαντλήσεως των περιπτώσεων ισοβαθμίας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.



