Πώς μπορείς να συνάψεις συμβόλαιο και να αλλάξεις πάροχο ενέργειας μέσω gov.gr

Τη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης (consent), μέσω του gov.gr, για τη διάθεση στοιχείων, με σκοπό τη σύναψη συμβολαίου και την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν από σήμερα οι πολίτες.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιταχύνει μια σειρά από διαδικασίες, διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, περιορίζει ακόμα και την ψηφιακή γραφειοκρατία και ευνοεί τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και Χρίστου Δήμα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται για ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά για υπηρεσία που διατίθεται μέσω του gov.gr. Είναι η δεύτερη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης (consent) που δίνεται μέσω του gov.gr, την οποία υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την εύκολη και φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν, ήδη, να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την ψηφιακή άντληση και διάθεση των δεδομένων τους για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η επισκόπηση των στοιχείων και η συγκατάθεση θα δίνεται και μέσω ειδοποίησης (push notification) στο Gov.gr Wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες για τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύναψη νέου συμβολαίου ή την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, οι πολίτες ακολουθούν τα εξής βήματα.

Eπισκέπτονται το φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγουν το προϊόν που επιθυμούν και αιτούνται την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης συμβολαίου ή αλλαγής παρόχου.

Στη συνέχεια, είτε με ανακατεύθυνση από το ψηφιακό περιβάλλον του παρόχου είτε με εξατομικευμένο σύνδεσμο που δίνει ο πάροχος, εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet και κωδικού μιας χρήσης που τους αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό, το οποίο έχουν καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τα απαραίτητα στοιχεία των πολιτών αντλούνται από τα μητρώα, που τηρούνται. Μετά την επισκόπησή τους, οι πολίτες δίνουν τη συναίνεσή τους (consent) για τη διαβίβαση των στοιχείων προς τον πάροχο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο περιβάλλον του παρόχου με την υπογραφή της σύμβασης, την οποία οι πολίτες μπορούν να λάβουν και ηλεκτρονικά, καθώς και να την υπογράψουν με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας (consent) αντλούνται και διαβιβάζονται στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στοιχεία ΑΦΜ και ΔΟΥ, διεύθυνση ακινήτου, καθώς και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση (ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο προς χρήση) του φυσικού προσώπου με το ακίνητο, μέσω του αριθμού παροχής για την περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Σύντομα αυτό θα αποδεικνύεται και από τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) για την περίπτωση προμήθειας φυσικού αέριου.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία (consent) αξιοποιείται, ήδη, από μία εταιρεία προμήθειας ενέργειας.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου. Η άντληση των δεδομένων διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Πηγή: skai.gr

