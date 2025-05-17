Η αμερικανική προεδρία αντέδρασε με τόνο οργισμένο και επιθετικό στην είδηση της υποβάθμισης του αξιόχρεου του δημοσίου των ΗΠΑ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s χθες Παρασκευή.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον οικονομολόγου του οίκου, του Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του (Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα» και «δωρητή της (Δημοκρατικής ατυχήσασας υποψήφιας για την προεδρία το 2016 Χίλαρι) Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανένας δεν παίρνει την ‘ανάλυσή’ της στα σοβαρά. Έχει αποδειχτεί πως έχει κάνει λάθος ξανά και ξανά», πρόσθεσε ο κ. Τσανγκ.

Mark Zandi, the economist for Moody’s, is an Obama advisor and Clinton donor who has been a Never Trumper since 2016. Nobody takes his “analysis” seriously. He has been proven wrong time and time again. https://t.co/l1dUFM5BRY — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 16, 2025

Πάντως, το γεγονός πως κι αυτός ο οίκος αξιολόγησης –ο τελευταίος από τους τρεις λεγόμενους «μεγάλους» που το διατηρούσε ακόμη στο ούτως καλούμενο τριπλό άλφα– στέρησε από το αμερικανικό δημόσιο την κορυφαία αξιολόγηση χαρακτηρίζεται πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Για πρώτη φορά, ο Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο του δημοσίου των ΗΠΑ από την βαθμίδα AAA στην Aa1 με σταθερή προοπτική, απόφαση που δικαιολόγησε επικαλούμενος τα υψηλά ελλείμματα, το βαρύ χρέος της Ουάσιγκτον και το κόστος της εξυπηρέτησής του.

Ο Fitch είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο των ΗΠΑ το 2023, στο AA+, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις με αφορμή το όριο δανεισμού. Ο Standard and Poor’s ήταν ο πρώτος που το είχε υποβαθμίσει –το 2011– στη βαθμίδα AA+, όπου το διατηρεί.

