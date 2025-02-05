Λαμία: 12 χρόνια φυλακή σε 49χρονο για παιδική πορνογραφία

Ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας στον 49χρονο - σήμερα - άνδρα που είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2024 στη Λαμία για τις κακουργηματικές πράξεις, της πορνογραφίας ανηλίκων με τη μορφή κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο και 15ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς μειοψήφησαν δύο ένορκοι που είχαν την ίδια άποψη με τον Εισαγγελέα της έδρας, ότι έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος για την κατοχή πορνογραφικού υλικού μέσω πληροφοριακού συστήματος. Στον κατηγορούμενο αναγνωρίσθηκε και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Στην απολογία του ο 49χρονος υποστήριξε ότι το υλικό που βρέθηκε στον υπολογιστή του και στα άλλα ηλεκτρονικά μέσα που είχαν κατασχεθεί όταν συνελήφθη, ήταν για προσωπική του χρήση και ικανοποίηση, χωρίς να έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα των ενεργειών του. Η σύλληψη του είχε γίνει από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του εκκρεμεί και άλλη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τον ίδιο να φέρεται να έχει παραδεχτεί σε διαδικτυακή συνομιλία με άλλους χρήστες του διαδικτύου, ότι προβαίνει σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου ατόμου.

Ο 49χρονος μετά την ανακοίνωση της ποινής θα επιστρέψει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρίπολης.

