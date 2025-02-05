Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα που σημειώνεται μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, εκφράστηκε κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής των Επιστημόνων. Οι ίδιοι μέσω των παρουσιάσεών τους προσπάθησαν να εξηγήσουν τα γεωλογικά φαινόμενα στην περιοχή.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις και τις παρουσιάσεις:

Mητσοτάκης: Πρόκειται για ένα σύνθετο και περίπλοκο γεωλογικό φαινόμενο - Είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σήμερα

Σήμερα είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι απ’ ότι ήμασταν χθες χωρίς, να μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους επιστήμονες για τη συνεισφορά τους και ανέφερε πως πρόκειται για ένα «σύνθετο και περίπλοκο γεωλογικό φαινόμενο» ενώ υπογράμμισε ότι έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός.

«Έχουμε μια πολύ ενεργή και παγκοσμίως αναγνωρισμένη επιστημονική κοινότητα. Η περιοχή της Σαντορίνης είναι μοναδικό γεωλογικό εργαστήριο, που προκαλεί το ενδιαφέρον και ξένων επιστημόνων. Η Πολιτεία οφείλει να εμπιστεύεται τους επιστήμονες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα 3 σημεία τα οποία παρακολουθούνται:

Την ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Νέα Καμένη Τη δραστηριότητα στο Κολούμπο Τη δραστηριότητα στο ρήγμα

«Κλείνω με την παρότρυνση για τους νησιώτες μας, να είναι ψύχραιμοι, να συνεργάζονται με τις Αρχές και η εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου θα είναι καθημερινή», δήλωσε ενδεικτικά.

Κικίλιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα σενάρια μας

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στα σενάρια που κάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και σε δράσεις που έχουν γίνει «όλο αυτό τον καιρό πριν την έξαρση του φαινομένου, κατά τη διάρκεια και παρακολουθώντας το». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ομάδες ΕΜΑΚ και ΕΜΟΔΕ, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο, την ενίσχυση στα νησιά των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, καθώς και την παρουσία αρματαγωγού στην περιοχή, στην Ίο και άλλο επίσης στη γύρω περιοχή στο σενάριο απεμπλοκής ευπαθών ομάδων. Επίσης, τόνισε ότι το ΤΕΕ κάνει ελέγχους σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία και σχολεία, αλλά και η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ελέγχει τα κτίρια στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Επιπλέον, έχει γίνει ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των κέντρων υγείας, έχουν οριστεί σημεία συγκέντρωσης, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσπαθούν να ενισχύσουν στο πεδίο τις δυνατότητες επικοινωνίας, ενώ και ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται με συνεργεία στο νησί.

«Αυτό αναθεωρείται επιχειρησιακά κάθε πρωί», όπως επισήμανε.

«Σταχυολογώ τις ομάδες της ΕΜΑΚ και τον ΕΜΟΔΕ, τις ομάδες με τους ειδικούς σκύλους, το επιχειρησιακό κέντρο το κινητό, τα ελικόπτερα και τον τρόπο με τον οποίον έχει κινηθεί ενισχύοντας σε όλα τα νησιά κι όχι μόνο στη Θήρα το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία τις δυνάμεις του, όπως και το Λιμενικό Σώμα.Και να πω ότι επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα σενάριά μας και τα καλύτερα και τα χειρότερα σε ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη παρατεταμένη σεισμικότητα, και σκάφος του Λιμενικού είναι στη διάθεσή μας και στην περιοχή. Φυσικά θέλω να πω και να ευχαριστήσω και τις Ένοπλες Δυνάμεις καθότι αρματαγωγό είναι στην περιοχή, στην Ίο και άλλο επίσης στη γύρω περιοχή. Γιατί όλο αυτό; Γιατί πρέπει να έχουμε και κάποια σενάρια απεμπλοκής από το νησί ευπαθών ομάδων, για παράδειγμα χρόνιων νεφροπαθών ή ειδικών ομάδων οι οποίες θα έχουν την ανάγκη μας. Ή σε ένα πιο δύσκολο σενάριο στο οποίο έχουμε μία μεγαλύτερη σεισμική δόνηση.», σημείωσε ο ίδιος.

O υπουργός τόνισε πως «γίνεται μια προσπάθεια επιχειρησιακά να δείξει η ελληνική Πολιτεία ότι είναι εκεί, ότι στηρίζει και ότι αντιλαμβάνεται και αυτή την κρίση και προσπαθεί να είναι δίπλα στους πολίτες και κυρίως στους νησιώτες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παπαζάχος: Οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να αισθάνονται δονήσεις

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης, Κώστας Παπαζάχος, παρουσίασε χάρτες και γραφήματα με την τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα, συγκρίνοντας τα δεδομένα των περιόδων 2011 – 2012 και 2024 – 2025.

Ο ίδιος παρατήρησε ότι «η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει σε ένα πιο ευνοϊκό σενάριο σε σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα», ωστόσο «σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να αισθάνονται δονήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να είναι ψύχραιμοι».

Αναφορικά με το ηφαίστειο, τόνισε ότι «φαίνεται ότι υπάρχει μια ήπια σεισμοηφαιστειακή διέγερση στη Σαντορίνη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο για το οποίο έχει ενημερωθεί η Πολιτεία, έχει πάρει τα μέτρα της. Είναι ένα πολύ αργό φαινόμενο και πρέπει να το ξεχωρίσουμε από αυτό που συμβαίνει τώρα».

Λέκκας: Οι 5 περιοχές υψηλής κατολισθητικής διακινδύνευσης

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και πρόεδρος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μίλησε για τον κατολισθητικό κίνδυνο και παρουσίασε τις 5 περιοχές υψηλής κατολισθητικής διακινδύνευσης.

Ο κ. Λέκκας, μίλησε συγκεκριμένα για το μοναδικό σεισμικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης και επισήμανε τον υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων στο νησί προσθέτοντας πως γίνονται έργα για να μειωθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι «ο κατολισθητικός κίνδυνος σε όλο το μήκος σχεδόν των πρανών της καλδέρας της Σαντορίνης είναι υψηλός, αλλά και η διακινδύνευση είναι υψηλή δεδομένου ότι σε αυτά τα σημεία συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου τουλάχιστον για οκτώ μήνες κάθε χρόνο. Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι έχει γίνει χαρτογράφηση του κατολισθητικού κινδύνου και της κατολισθητικής διακινδύνευσης και επιλέχθηκαν πέντε περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλή διακινδύνευση: ο παλαιός λιμένας Φηρών, το λιμάνι Αθηνιού, η περιοχή Αμμούδι στην Οία, η περιοχή της Αρμένης στην Οία και η Θηρασιά, στον οικισμό Κόρφου. Στη συνέχεια, ανέλυσε τα μέτρα που λαμβάνονται για να μειωθεί ο κίνδυνος και η διακινδύνευση.

Νομικού: Συστήνω ψυχραιμία στους κατοίκους της Σαντορίνης, όλοι οι επιστήμονες βρισκόμαστε δίπλα τους

Παράλληλα, η καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού παρέθεσε χάρτες και αναφέρθηκε στις πολυετείς ωκεανογραφικές αποστολές με Έλληνες και ξένους επιστήμονες που γίνονται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. «Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας, δημιουργούμε τεκτονικούς υποθαλάσσιους χάρτες», τόνισε και διευκρίνισε ότι «τα σημερινά επίκεντρα είναι πολύ πιο μακριά από τα επίκεντρα του 1956. Όλα τα επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται στην περιοχή βορειοανατολικά του Κολούμπου, δηλαδή στην περιοχή του ρήγματος της Ανύδρου και όχι προς την περιοχή του ρήγματος της Αμοργού».Παράλληλα, συνέστησε ψυχραιμία στους κατοίκους της Σαντορίνης και ανέφερε πως όλοι οι επιστήμονες βρίσκονται δίπλα τους.

Στην ενημέρωση ήταν παρόντες, επίσης, οι αρχηγοί του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι στρατηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Ευχαριστώ, κ. Υπουργέ. Να ξεκινήσω εκφράζοντας κι εγώ με τη σειρά μου τις ευχαριστίες στους εκλεκτούς επιστήμονες, στην κα Καθηγήτρια, στους δύο Καθηγητές, γι' αυτή την πολύ ουσιαστική παρουσίαση την οποία μας έκαναν. Την κρίναμε μαζί με τον Υπουργό απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει μία ενημέρωση αλλά και μία εκπαίδευση της κοινής γνώμης για ένα εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο, όμως, έχουμε τη δυνατότητα να το "αποκωδικοποιήσουμε" και, νομίζω, να το εξηγήσουμε με απλά λόγια.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο κ. Παπαζάχος. Έχουμε μία πολύ ενεργή και παγκοσμίως αναγνωρισμένη επιστημονική κοινότητα, η οποία ασχολείται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με σεισμούς και με ηφαίστεια.

Και βέβαια, να πω ότι συνεργαζόμαστε σταθερά και με τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο. Διότι η περιοχή της Σαντορίνης είναι ένα μοναδικό γεωλογικό "εργαστήριο", το οποίο προφανώς προκαλεί συνεχώς -και όχι μόνο τώρα που έχουμε μια κρίση- το ενδιαφέρον και ξένων επιστημόνων.

Κατά συνέπεια, οι παρουσιάσεις που είδατε δεν είναι αποτέλεσμα μιας κινητοποίησης της στιγμής, αλλά μιας σταθερής και πολύ μεθοδικής δουλειάς, η οποία θα έλεγα ότι γίνεται εδώ και δεκαετίες.

Να πω, λοιπόν, ότι πρώτα και πάνω απ' όλα η πολιτεία οφείλει να εμπιστεύεται την επιστήμη και να ακούει τους επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει καλά ο Υπουργός. Το έχουμε κάνει και στη διαχείριση άλλων κρίσεων, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και τώρα.

Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με απόλυτα δεδομένα, θεωρώ, όμως, ότι η κα Νομικού, ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκκας μας παρουσίασαν, με σχετικά απλά λόγια, τι είναι αυτό το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε τώρα.

Ουσιαστικά, τρία διακριτά φαινόμενα: μια ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Νέα Καμένη, όχι ασυνήθιστη, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους.

Τη σταθερή δραστηριότητα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο, την οποία η κα Νομικού παρατηρεί εδώ και πολλά χρόνια και είναι, θα έλεγα, ένας χώρος που αποτελεί αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων, τα οποία παρουσιάστηκαν και στην παρουσίαση.

Και το τρίτο και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή το πιο ανησυχητικό τεκτονικό φαινόμενο, που είναι η δραστηριότητα στο ρήγμα της Ανύδρου. Είναι αυτό το οποίο έχει δώσει τους πολλούς, παρατεταμένους σεισμούς. Χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει καμία απολύτως πρόβλεψη, θα το ξαναπώ, κρατώ την λίγο πιο ενθαρρυντική τοποθέτηση του κ. Καθηγητή, ότι είμαστε σήμερα λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν χθες, χωρίς -το τονίζω- να μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Γι' αυτό και απαιτείται και σε αυτή την συγκυρία απόλυτη, θα έλεγα, με την καλή έννοια, υπακοή στις κατευθύνσεις της Πολιτικής Προστασίας, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα από τις δύο Επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν καθημερινά.

Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός. Θέλω να ευχαριστήσω και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα νησιά για τη συνεργασία της, καθώς και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Όλα τα σχετικά σχέδια έχουν αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί, έχουν μετακινηθεί πολλές δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο στη Σαντορίνη αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τις επόμενες μέρες, με την καλή ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και το φαινόμενο θα βαίνει προς εκτόνωση.

Επιτρέψτε μου, όμως, μία καταληκτική παρατήρηση η οποία νομίζω ότι έχει τη σημασία της: όπως βλέπετε, εδώ και χρόνια, εδώ και μία πενταετία, προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε στη χώρα μία κουλτούρα πολιτικής προστασίας. Και αυτή η κουλτούρα πολιτικής προστασίας προφανώς περνάει και μέσα από την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως περνάει μέσα από την προετοιμασία και την πρόληψη.

Θέλω ενδεικτικά να αναφέρω ότι, καθώς ζούμε σε μία χώρα η οποία είναι εξαιρετικά σεισμογενής, είχαμε την ευκαιρία τον περασμένο Απρίλιο να κάνουμε μία πολύ μεγάλη άσκηση προετοιμασίας -την πρώτη που έγινε σε αυτή την έκταση- στην Κρήτη, σε ένα σενάριο ενός πολύ μεγάλου σεισμού, πώς θα ανταποκρινόταν ο κρατικός μηχανισμός. Και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε τα αποτελέσματα από αυτή την άσκηση και να δούμε πώς διαρκώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, για την περίπτωση που έχουμε κάποιο παλιρροϊκό κύμα, κάποιο τσουνάμι, τις βασικές γνώσεις τις οποίες όλοι πια πρέπει να διαθέτουμε, ότι σε περίπτωση που κάποιος αισθανθεί έναν πολύ μεγάλο σεισμό και βρίσκεται σε οποιαδήποτε παράκτια περιοχή, πρέπει αμέσως να απομακρυνθεί προς ένα πιο ασφαλές σημείο, μην περιμένοντας κατ' ανάγκη το "112". Διότι, αν ο μη γένοιτο συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περιοχή, ξέρουμε ότι θα έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα λέω διότι η επιστήμη πρέπει να μας βοηθήσει -και το κάνει- σύνθετα επιστημονικά δεδομένα να τα κάνουμε απλές ιδέες και απλές έννοιες, έτσι ώστε όλοι μαζί, ολόκληρη η κοινωνία να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες κρίσεις με αποτελεσματικότητα και έχοντας πρώτα και πάνω απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Κλείνω με την παρότρυνση, την οποία νομίζω την έχουν εισακούσει κυρίως οι νησιώτες μας, καταλαβαίνω και τον φόβο τού τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να είσαι σε μια Σαντορίνη η οποία κουνιέται συνέχεια: να είναι ψύχραιμοι, να συνεργάζονται με τις αρχές.

Η εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου, όπως είπε και ο Υπουργός, θα είναι καθημερινή και από το Υπουργείο θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, όπως τα λαμβάνουμε και όπως τα αναλύουμε.

Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ».

Σημειώνεται πως 11.000 περίπου άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Σαντορίνη προς πάσα κατεύθυνση λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή γύρω από τη Σαντορίνη. Ειδικότερα, άλλοι 8 σεισμοί εκδηλώθηκαν από τις 11 έως τις 12 το μεσημέρι, με ανώτερη τιμή τα 3,8 Ρίχτερ, ενώ σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που έχει σημειωθεί μέχρι αυτήν την ώρα για σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, συνολικά 10 σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί, με την ισχυρότερη να ανέρχεται στα 4 Ρίχτερ, 12 χιλιόμετρα νότια της Αμοργού.

Τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας —με αντίστροφη χρονολογική σειρά στις 04:21, στις 04:16 και στις 01:50— στον θαλάσσιο χώρο από 18 ως 24 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Και οι τρεις σεισμοί χαρακτηρίζονται «ασθενείς» από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ενώ έχουν ακολουθήσει αρκετές ακόμη μικρότερες δονήσεις.

Χθεσινή ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), επισήμανε πως στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης έχουν καταγραφτεί από τον Ιούνιο «πάνω από 2.500» σεισμικές δονήσεις και ακόμη πως «η εικόνα που παρουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλείεται να έχει χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας».

