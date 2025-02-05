Μια 13χρονη άφησε την τελευταία την πνοή νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Χανίων από σηψαιμία.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 ο Διοικητής του Νοσοκομείο Χανίων Γιώργος Μπέας, το ανήλικο κορίτσι έφτασε περίπου στις 10 το πρωί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, με σηψαιμία από περιτονίτιδα.

Εισήχθη για χειρουργική επέμβαση, ωστόσο παρουσίασε επιπλοκές και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Γιώργος Μπέας, μιλώντας στο Cretalive, ανέφερε ότι η ανήλικη μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με συμπτώματα σηψαιμικού σοκ και οξείας περιτονίτιδας.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό ΤΕΠ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή, διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και λίγο αργότερα η 13χρονη άφηνε την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέα, το τραγικό αυτό περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση των πολλών μαθητών από σχολικές εκδρομές που μεταφέρθηκαν από το βράδυ της Τρίτης στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, διάρροιες και εμετούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.