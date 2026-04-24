Σειρά ληστειών στα Νότια Προάστια της Αττικής: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος

Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και πρατηρίων υγρών καυσίμων στα Νότια Προάστια Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Απριλίου, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή και, όταν κλήθηκαν σε έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν, απορρίπτοντας κράνη και κουκούλα τύπου full-face. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και κατά την ακινητοποίησή τους ο 17χρονος προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους. Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα που είχαν απορρίψει, καθώς και δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο είχε κλαπεί έναν μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο ανήλικοι, τουλάχιστον από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων. Δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, χρησιμοποιώντας δίκυκλο, με τον 16χρονο να εισέρχεται στα καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και υπό την απειλή όπλου ή μαχαιριού να αφαιρεί χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος λειτουργούσε ως συνεργός, επιτηρώντας τον χώρο και διευκολύνοντας τη διαφυγή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο, σφυρί, δύο κατσαβίδια, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι ληστείες και μία κλοπή σε περιοχές της Ηλιούπολης, του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

