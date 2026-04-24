Παπασταύρου: Οχι αυτοσκοπός η απανθρακοποίηση- 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση

Τη μεγάλησημασία του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παραθέτοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες.

«Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα ενεργειακού μείγματος. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Ελλάδας είναι από τους καλύτερους στον κόσμο υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2005 η Ελλάδα είχε πάνω από 65% της ηλεκτροπαραγωγής της από λιγνίτη. Το 2025, δηλαδή μέσα σε 20 χρόνια, το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 8%, τη στιγμή που το ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει ξεπεράσει το 50%. Η συνολική δυναμικότητα ΑΠΕ πλέον έχει φτάσει τα 18 γιγαβάτ, από τα 6,3 γιγαβάτ, που ήταν το 2019.

Η αλλαγή αυτή δείχνει, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των εκπομπών δεν είναι υπόθεση των ελίτ, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά κάτι που η κοινωνία μπορεί να στηρίξει — και το έχει στηρίξει — εφόσον γίνεται με πραγματιστικούς όρους και λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συνοχή των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

«Με ρωτάτε λοιπόν: ήλιος και άνεμος ή υδρογονάνθρακες; Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αυτό λέω. Για την Ελλάδα είναι όλα μαζί» εξήγησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε ο Γιώργος Ευγενίδης, παρουσιαστής του Star Channel.

Αναφερόμενος στον τομέα των υδρογονανθράκων ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης και θα αποτελέσει μέρος του ενεργειακού μείγματος. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε αν διαθέτουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα. Η ExxonMobil και η Chevron έχουν ενισχύσει την παρουσία τους τους τελευταίους 12 μήνες. Ελπίζουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά ύδατα τον Φεβρουάριο του 2027» επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά με την προσέγγιση της Ευρώπης στη νέα κρίση που γέννησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για σαφώς πιο ισχυρά αντανακλαστικά, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν στοχευμένα μέτρα που θα προστατεύουν την κοινωνική συνοχή, δεν θα υπονομεύουν τη δημοσιονομική σύνεση, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούν ανισότητες που θα προκαλέσουν ζημιά.

«Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε προς μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας — δεν λέω να ολοκληρωθεί, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε καν ξεκινήσει να τη χτίζουμε. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα τεράστιας σημασίας, για την οποία πιστεύω ότι οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας επέκριναν έντονα» επισήμανε ο κ. Παπασταύρου. Εξέφρασε την άποψη ότι για χρόνια η απανθρακοποίηση ήταν σαν ένα «ιερό μάντρα», όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες και ερμηνεύτηκε ως κάτι που υπερισχύει της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας ή της βιομηχανικής ανάπτυξης. «Νομίζω ότι τώρα όλοι συνειδητοποιούμε ότι η απανθρακοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι πολύ σημαντική» συμπλήρωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χαρακτήρισε σημαντικό για την Ευρώπη να είναι πρωτοπόρος και ακόμα πιο σημαντικό να ολοκληρώσει την πορεία προς το net zero. «Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε κοινωνική και πολιτική στήριξη και συνοχή. Διότι αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στην Ευρώπη είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση έχει σημαντική κοινωνική και πολιτική υποστήριξη» προσέθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Από την πλευρά της η Teresa Ribera, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος της Καθαρής, Δίκαιης και Ανταγωνιστικής Μετάβασης, χαρακτήρισε σημαντικό τον αντίκτυπο του πολέμου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022.

«Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι επειδή ήμασταν πιο ανθεκτικοί. Είχαμε κάνει πολλά. Αλλά και επειδή γνωρίζουμε καλύτερα πώς να αντιδράσουμε σε σχέση με την προηγούμενη κρίση» ανέφερε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει ο μετασχηματισμός των ενεργειακών συστημάτων, με επιτάχυνση των απαραίτητων παρεμβάσεων σε δίκτυα και υποδομές. Όπως είπε η Επιτροπή έχει πλέον τη δυνατότητα να εντοπίσει πώς μπορεί να παράσχει υποστήριξη σε όσους πλήττονται περισσότερο από τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών.

Σύμφωνα με την κυρία Ribera, η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει προσιτότητα, σημαίνει ανταγωνιστικότητα. «Όσο περισσότερο εξαρτόμαστε από κάτι που δεν παράγουμε, τόσο πιο σοκαριστικές και συγκρουσιακές καταστάσεις θα βλέπουμε. Όσο περισσότερη ελευθερία έχουμε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Όσο πιο αυτόνομοι είμαστε τόσο λιγότερο θα υποφέρουμε» τόνισε.

Επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες και να εργαστεί για τη βαθιά μεταμόρφωση του ενεργειακού συστήματος. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις τεχνολογίες, νέες δυνατότητες, μια πολύ πιο διασυνδεδεμένη ήπειρος. Οδηγώντας βιομηχανικές ευκαιρίες και ευκαιρίες υπηρεσιών, επενδυτικές ευκαιρίες γύρω από αυτόν τον μετασχηματισμό» σημείωσε η κυρία Ribera.

Υπογράμμισε πως η ενεργειακή φτώχεια παραμένει πραγματικότητα, με 42 εκατομμύρια Ευρωπαίους να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς ενέργειας, εξηγώντας ότι η πιο προσιτή ενέργεια είναι μια αποτελεσματική εγχώρια λύση που δεν εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και έμφαση στην την αποθήκευση, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις που αποδυναμώνουν ή διευκολύνουν τις συμπληρωματικές πτυχές της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των χωρών. «Η αποθήκευση μπορεί να μειώσει τις περικοπές. Και εργαζόμαστε από την πλευρά της ζήτησης για να διασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια αξίζει την επένδυση» προσέθεσε η κυρία Ribera.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.