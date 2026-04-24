Λέκκας στο Skai.gr για σεισμό στην Κρήτη: Mακριά από τη στεριά το επίκεντρο

Για τον σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/04) στην Κρήτη μίλησε στο Skai.gr ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Δρ. Ευθύμιος Λέκκας. O ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την εξέλιξη του φαινομένου.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, πριν 4 ημέρες ξεκίνησε ασθενής σεισμική δραστηριότητα και η σημερινή δόνηση των 5,7 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το πρωί συνδυαστικά με τους μετασεισμούς που σημειώθηκαν στη συνέχεια στις 11:55 και στις 12.10 εκτόνωσαν περισσότερο την ενέργεια.

Ο κύριος Λέκκας πρόσθεσε πως είναι μακριά από τη στεριά το επίκεντρο και η ενέργεια κατευθύνεται προς άλλα σημεία.

Υπενθυμίζεται πως αναστάτωση προκάλεσε λίγο πριν από τις 06.30 το πρωί, η σεισμική δόνηση με ένταση 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα στα νότια κυρίως παράλια, με τους κατοίκους περιοχών τόσο της Σητείας όσο και της Ιεράπετρας, να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο Δήμαρχος Σητείας όσο και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται.

