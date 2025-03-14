Δόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου μετά το ατύχημα με το βυτιοφόρο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γέφυρας στον Ισθμό στο 75,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά την έκρηξη του βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα, στις 7 Ιουνίου του 2024.

Η νέα γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Παλαιά Εθνική στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, «η ανακατασκευή της ανατέθηκε μέσω της ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ στην κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και υλοποιήθηκε ταχύτατα ως αποτέλεσμα του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου – Ανεξάρτητου Μηχανικού – Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας - Ολυμπίας Οδού), που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τις τεχνικές & λειτουργικές προκλήσεις που προέκυψαν τόσο από τη φύση του έργου, όσο και από την ανάγκη να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου».

«Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/3/2025 αναστέλλεται η λειτουργία των ραμπών πρόσβασης δυτικά του Σταθμού Διοδίων Ισθμού και της Ολυμπίας Οδού, οι οποίες εξυπηρετούσαν προσωρινά την επικοινωνία των κατοίκων των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων», επισημαίνεται.

Πηγή: skai.gr

