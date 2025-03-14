Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Με 4 μαχαίρια σκότωσε την 44χρονη ο σύζυγός της

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Τετάρτη στη Σίνθο Θεσσαλονίκης.

Ένας 53χρονος σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου στο κενό για να βάλει τέλος στη ζωή του και κατέληξε κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης δολοφόνησε τη σύζυγό του χρησιμοποιώντας τέσσερα μαχαίρια.

«Έχουν κατασχεθεί τέσσερα μαχαίρια από την οικία, γιατί είχαν ίχνη αίματος. Φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν από τον δράστη κι εάν τα συνδέσουμε με τις πολλαπλές μαχαιριές που βρέθηκαν στην ιατροδικαστική εξέταση, το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι ήταν τέσσερα μαχαίρια που χρησιμοποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου.

«Δεν είχε ακουστεί ποτέ τίποτα, δεν είχαν καταλάβει κάποια ένταση μεταξύ των μελών της οικογένειας. Κανένας από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από το περιβάλλον των γειτόνων και των ενοίκων της πολυκατοικίας δεν μας δίνει κανένα στοιχείο κακοποίησης αυτής της γυναίκας», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

