Με αλλαγές θα λειτουργήσει από τις 6 το απόγευμα σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μετρό thessmetro.gr, μετά από σύσταση των αστυνομικών αρχών οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Συντριβάνι» θα παραμείνουν κλειστοί.

Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά χωρίς όμως να σταματούν σε αυτούς.

Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

