Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι το Σάββατο το σκήνωμα του Μακαριστού Άνθιμου - Δείτε εικόνες

Το Σάββατο θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου 

Λαϊκό προσκήνυμα

Πλήθος κόσμου σπεύδει από το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, για να αποχαιρετίσει τον Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης, Άνθιμο, ο οποίος εκοιμήθη σε ηλικία 91 ετών.

Το σκήνωμά του έφτασε το απόγευμα στον ναό και ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, οπότε και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Άνθιμος

Άνθιμος

Άνθιμος

Άνθιμος

Άνθιμος

Άνθιμος

Άνθιμος

Κατά επιθυμία του Μακαριστού, η ταφή του θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο του μητροπολιτικού ναού «Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά» στο κενοτάφιο του Μητροπολίτη Γενναδίου. 

Σημειώνεται πως στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λαϊκό προσκύνημα Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark