Πλήθος κόσμου σπεύδει από το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, για να αποχαιρετίσει τον Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης, Άνθιμο, ο οποίος εκοιμήθη σε ηλικία 91 ετών.
Το σκήνωμά του έφτασε το απόγευμα στον ναό και ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, οπότε και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.
Κατά επιθυμία του Μακαριστού, η ταφή του θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο του μητροπολιτικού ναού «Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά» στο κενοτάφιο του Μητροπολίτη Γενναδίου.
Σημειώνεται πως στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.
