Αθηνών- Κορίνθου: Κατεδαφίστηκε η γέφυρα

Εντός 48 ωρών ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, που κρίθηκε επικίνδυνη μετά την ανατροπή, έκρηξη και ανάφλεξη του βυτιοφόρου που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 7 Ιουνίου 2024, στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.

Η απόφαση για την κατεδάφισή της επήλθε έπειτα από αυτοψία της πολιτικής ηγεσίας και κλιμακίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της παραχωρησιούχου εταιρείας, που μετέβησαν άμεσα στο σημείο, ενώ δρομολογήθηκαν και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μετά την ολική καθαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος της γέφυρας, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα, αναμένεται μέχρι τα μεσάνυχτα, απόψε, η παράδοση στην κυκλοφορία μιας λωρίδας του κλάδου προς Ισθμό της Ολυμπίας Οδού και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.

Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον κλάδο θα ολοκληρωθεί έως νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 10 Ιουνίου.

Την ολοκλήρωση της καθαίρεσης θα ακολουθήσουν οι διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η αποκατάστασή της.

Πρόκειται για μία παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός εκτάκτου συμβάντος που ολοκληρώθηκε σε χρόνο – ρεκόρ.

