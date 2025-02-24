Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ενώ ανακοίνωση εξέδωσαν και τα παιδιά του, επιβεβαιώνοντας πως έχει επιδεινωθεί ραγδαία η υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο κ. Κούγιας νοσηλεύεται σε εντατική ιδιωτικής κλινικής.

Ο γιος και η κόρη του εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω story στο Instagram αναφέροντας τα εξής: «Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία του πατέρα μας, επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη το τελευταίο διάστημα, χωρίς να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες».

«Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας και να μην μας πιέζετε να κάνουμε δηλώσεις επί τους θέματος στην τηλεόραση. Περιμένουμε έστω και τώρα σε αυτές τις δύσκολες ώρες να δείξετε σεβασμό στην οικογένειά μας και στα κοντινά πρόσωπα του πατέρα μας. Χρίστος Κούγιας και Μάιρα Κούγια», σημειώνουν.

Σημειώνεται πως ο κ. Κούγιας είχε αποκαλύψει πως δίνει μάχη με τον καρκίνο στους λεμφαδένες, ενώ η εμφάνισή του στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, τον Ιανουάριο, είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Αργότερα, σε δηλώσεις του είχε πει πως: «Είναι γνωστό το πρόβλημά μου εδώ και τρία χρόνια. Το αντιμετωπίζω, οι γιατροί μου λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ και γι’ αυτόν τον λόγο είμαι καθημερινά 10 ώρες στα δικαστήρια και στο γραφείο μου».

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο ο δικηγόρος αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση της Εύης Βατίδου:

«Εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του πρώην συζύγου μου, Αλέξη Κούγια, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, παρά μόνο όσα ανακοίνωσαν τα παιδιά μου. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας»

Παραμένει σε λειτουργία το γραφείου του κ. Κούγια

Δύσκολες ώρες για τον Αλέξη Κούγια ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική, όπως επιβεβαιώνει σε ανακοίνωση το δικηγορικό του γραφείο.

«Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» αναφέρει η ανακοίνωση ενώ επισημαίνει ότι ύστερα από συνάντηση με τα παιδιά και τους συνεργάτες του συμφωνήθηκε να παραμείνει σε λειτουργία το γραφείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του κ. Κούγια

«Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετά από συνάντηση των παιδιών του κου Κούγια με τους συνεργάτες του γραφείου, συμφωνήθηκε το γραφείο να παραμείνει σε λειτουργία,,προκειμένου να διεκπεραιώνονται ομαλώς οι ήδη εκκρεμούσες υποθέσεις των εντολέων του κου Κούγια, αλλά και όσες ανατεθούν στο γραφείο μας, στο μέλλον. Σταθερή και ακλόνητη επιθυμία του επικεφαλής του γραφείου μας, είναι και θα είναι η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και η διαρκής υποστήριξη των ανθρώπων που το εμπιστεύονται.

Όλοι εμείς, οι συνεργάτες του κου Αλεξίου Κούγια, βρισκόμαστε στο πλευρό του στη δύσκολη μάχη που δίνει, με το ίδιο σθένος και την ίδια μαχητικότητα που μας έχει μεταλαμπαδεύσει, σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας.

Αθήνα, 24.2.2025

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Οι συνεργάτες του Δικηγορικού γραφείου Αλεξίου Χ. Κούγια»

