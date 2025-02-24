Δύσκολες ώρες για τον Αλέξη Κούγια ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική, όπως επιβεβαιώνει σε ανακοίνωση το δικηγορικό του γραφείο.

«Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας» αναφέρει η ανακοίνωση ενώ επισημαίνει ότι ύστερα από συνάντηση με τα παιδιά και τους συνεργάτες του συμφωνήθηκε να παραμείνει σε λειτουργία, το γραφείο.

Η ανακοίνωση του γραφείου του κ. Κούγια

«Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετά από συνάντηση των παιδιών του κου Κούγια με τους συνεργάτες του γραφείου, συμφωνήθηκε το γραφείο να παραμείνει σε λειτουργία, προκειμένου να διεκπεραιώνονται ομαλώς οι ήδη εκκρεμούσες υποθέσεις των εντολέων του κου Κούγια, αλλά και όσες ανατεθούν στο γραφείο μας, στο

μέλλον.

Σταθερή και ακλόνητη επιθυμία του επικεφαλής του γραφείου μας, είναι και θα είναι η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και η διαρκής υποστήριξη των ανθρώπων που το εμπιστεύονται. Όλοι εμείς, οι συνεργάτες του κου Αλεξίου Κούγια, βρισκόμαστε στο πλευρό του στη δύσκολη μάχη που δίνει, με το ίδιο σθένος και την ίδια μαχητικότητα που μας έχει μεταλαμπαδεύσει, σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας.

Αθήνα, 24.2.2025

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Οι συνεργάτες του Δικηγορικού γραφείου Αλεξίου Χ. Κούγια»

