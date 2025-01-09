Αλέξης Κούγιας: «Είναι γνωστό το πρόβλημα υγείας μου, το αντιμετωπίζω»

Απάντηση στα ερωτηματικά, τα σχόλια και την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του – μετά την χθεσινή εμφάνισή του στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για να υπερασπιστεί τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου – έδωσε σήμερα ο Αλέξης Κούγιας.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο γνωστός ποινικολόγος δήλωσε ότι «είναι γνωστό το πρόβλημά μου εδώ και τρία χρόνια. Το αντιμετωπίζω, οι γιατροί μου λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ και γι’ αυτόν τον λόγο είμαι καθημερινά 10 ώρες στα δικαστήρια και στο γραφείο μου».

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για το ενδιαφέρον του αλλά τα πράγματα είναι καλά για εμένα. Για εμένα είναι αυτονόητο ότι αυτό που κάνω - από τη στιγμή να λειτουργώ ως οργανισμός, από τη στιγμή που το μυαλό μου είναι αυτό που είναι 50 χρόνια, που διαχειρίζομαι τις υποθέσεις του γραφείου μου, της οικογένειας και τις κοινωνικές μου υποθέσεις, τα πάθη μου - δεν έχω αντιληφθεί για ποιον λόγο θα έπρεπε να απέχω από αυτόν τον τρόπο ζωής… Δε θα ήθελα να μιλήσω με λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας μου, όμως είναι ένα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα».» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στα παιδιά μου έλεγα ότι ήμουν διακοπές. Ο καρκίνος είναι μια αρρώστια που δεν θέλεις να έρθει» δήλωσε επίσης ο Αλέξης Κούγιας στους δημοσιογράφους, έξω από τα δικαστήρια.

«Ξέσπασε» στα social media ο γιος του

Οργισμένη απάντηση στα σχόλια που «πλημμύρισαν» το διαδίκτυο έδωσε και ο 22χρονος γιος του Αλέξη Κούγια, Χρήστος.

Ο 22χρονος γιος του ποινικολόγου ανάρτησε μία οικογενειακή φωτογραφία με τον πατέρα και την αδελφή του στα social media, γράφοντας σε έντονο ύφος:

«Γ…μένη κοινωνία και σιχαμένη νοοτροπία σε αυτή τη χώρα. Να κοροϊδεύεις και να εύχεσαι θάνατο σε άρρωστο άνθρωπο για οπαδικούς λόγους. Να μη σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας, ότι έχει παιδιά που τα διαβάζει και τα ζει. Αυτός είναι ο Έλληνας, αθάνατη Ελλάδα».

Παράλληλα, μιλώντας και στο Πρωινό, ο Χρήστος Κούγιας, ο οποίος είναι φαντάρος, είπε ότι η εικόνα του πατέρα του, οφείλεται «στις επιπτώσεις της ασθένειας».

«Ακόμα και ο ίδιος στην αρχή, όταν είχε πρωτοβγεί και είχε πει ότι έχει καρκίνο (στους λεμφαδένες) δεν το πίστευε. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Κάνει θεραπείες αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά του, που λένε κάποιοι ότι πεθαίνει» δήλωσε ο 22χρονος.

Πηγή: skai.gr

