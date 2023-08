Σε ισχύ από σήμερα το «Καλάθι των Μαθητών» - Αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνει Ελλάδα 07:13, 30.08.2023 linkedin

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 30 Αυγούστου ως 3 Οκτωβρίου - Mετέχουν τόσο οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», εφ' όσον διαθέτουν σχετικά προϊόντα, όσο και επιχειρήσεις πώλησης σχολικών, χαρτικών και παιχνιδιών