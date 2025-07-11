Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την υπόθεση της βόμβας που βρέθηκε χτες στην αυλή του σπιτιού του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο, που να δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών.

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τον χώρο

Γεγονός είναι ότι οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά τον χώρο που είχαν ως στόχο, γιατί, όπως λένε τα αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, το σημείο που πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, είναι ένας μικρός ακάλυπτος χώρος της αυλής, γεμάτος με φυτά, ενώ δεν υπάρχουν κάμερες.

Για αυτό το λόγο άλλωστε τον μηχανισμό τον βρήκε ο κηπουρός χτες το μεσημέρι και ειδοποίησε την ασφάλεια του δημοσιογράφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείτο από πέντε μασούρια δυναμίτη, πυροκροτητή και βραδύκαυστο φυτίλι. Όπως διαπιστώθηκε υπήρξε καύση, που σημαίνει ότι ο δράστης ή οι δράστες άναψαν το φυτίλι και πέταξαν τον μηχανισμό στον ακάλυπτο, αλλά δεν έγινε έκρηξη.

Γιατί δεν εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός

Όσον αφορά το λόγο που δεν εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, οι πυροτεχνουργοί υποθέτουν τα εξής: Ή το φιτίλι έσβησε από υγρασία ή νερά που υπήρχαν στον κήπο, ή αποκολλήθηκε από την εκρηκτική ύλη την ώρα που χτύπησε στο έδαφός, ή ήταν παλιό το υλικό.

Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα διευκρινιστούν από την εργαστηριακή έρευνα, που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σχετικά με την ταυτότητα της οργάνωσης ή του χώρου από τον οποίο μπορεί να προέρχονται οι δράστες, οι αστυνομικοί δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ένδειξη, αλλά ερευνούν προς κάθε κατεύθυνση, ενώ εξετάζουν σοβαρά και διάφορα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί τον τελευταίο καιρό σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου και στοχοποιούν το Γιάννη Πρετεντέρη και άλλα πρόσωπα.

Παράλληλα συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι, τόσο κατά το τελευταίο βράδυ πριν την ανεύρεση του μηχανισμού όσο και τις τελευταίες μέρες, με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίσουν κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται με την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

