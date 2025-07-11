Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά το «τυφλό» χτύπημα στο σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη στο Νέο Ψυχικό, με τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε να είναι τυλιγμένος σε μονωτική ταινία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η μονωτική ταινία αποτελεί πολύ κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς «φυλακίζει» στοιχεία από γενετικό υλικό μέχρι και αποτυπώματα. Σημειώνεται ότι προηγούμενες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν εξιχνιαστεί στο παρελθόν από μονωτικές ταινίες στον μηχανισμό.

Το περιστατικό πιθανότατα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου οι δράστες πέρασαν από τον δρόμο και αφού άναψαν το φιτίλι πέταξαν τον μηχανισμό στον προαύλιο χώρο του τετραώροφου κτιρίου όπου διαμένει ο γνωστός δημοσιογράφος. Τον μηχανισμό τον εντόπισε ο κηπουρός, ο οποίος ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιτίλι ευτυχώς είχε σβήσει, για αυτό και δεν «έσκασε».

Ως προς την πορεία των ερευνών, είναι πολύ σημαντικό ότι ο μηχανισμός έχει παραληφθεί ακέραιος, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες εύρεσης περισσότερων στοιχείων από τους αστυνομικούς. Τα στοιχεία μπορούν να αφορούν όχι μόνο τους ανθρώπους που τον κατασκεύασαν, αλλά είναι δυνατόν κάποιες αναρτήσεις από το πρόσφατο παρελθόν που εμπεριέχουν και απειλές για δημοσιογράφους, κάποια στιγμή να δείξουν και τον ηθικό αυτουργό αυτής της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

