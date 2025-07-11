Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιους «βλέπει» η Αντιτρομοκρατική πίσω από το «τυφλό» χτύπημα στον Γιάννη Πρετεντέρη

Πρόσφατη ανάρτηση φυλακισμένου κατά δημοσιογράφων στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ - Τι ερευνούν οι Αρχές, όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι

Ψυχικό Πρετεντέρης

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά το «τυφλό» χτύπημα στο σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη στο Νέο Ψυχικό, με τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε να είναι τυλιγμένος σε μονωτική ταινία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η μονωτική ταινία αποτελεί πολύ κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς «φυλακίζει» στοιχεία από γενετικό υλικό μέχρι και αποτυπώματα. Σημειώνεται ότι προηγούμενες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν εξιχνιαστεί στο παρελθόν από μονωτικές ταινίες στον μηχανισμό. 

Το περιστατικό πιθανότατα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου οι δράστες πέρασαν από τον δρόμο και αφού άναψαν το φιτίλι πέταξαν τον μηχανισμό στον προαύλιο χώρο του τετραώροφου κτιρίου όπου διαμένει ο γνωστός δημοσιογράφος. Τον μηχανισμό τον εντόπισε ο κηπουρός, ο οποίος ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιτίλι ευτυχώς είχε σβήσει, για αυτό και δεν «έσκασε».

Ως προς την πορεία των ερευνών, είναι πολύ σημαντικό ότι ο μηχανισμός έχει παραληφθεί ακέραιος, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες εύρεσης περισσότερων στοιχείων από τους αστυνομικούς. Τα στοιχεία μπορούν να αφορούν όχι μόνο τους ανθρώπους που τον κατασκεύασαν, αλλά είναι δυνατόν κάποιες αναρτήσεις από το πρόσφατο παρελθόν που εμπεριέχουν και απειλές για δημοσιογράφους, κάποια στιγμή να δείξουν και τον ηθικό αυτουργό αυτής της επίθεσης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΑΣ βόμβα Ψυχικό Γιάννης Πρετεντέρης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark