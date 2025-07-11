Στη σύλληψη ενός 72χρονου για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν χθες οι αρμόδιες Αρχές, για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου κοντά στον οικισμό Ασπροχώρι Ωρωπού.

Ο 72χρονος, κάτοικος της περιοχής, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εκτελούσε μελισσοκομικές εργασίες στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι εκείνη την ημέρα ο κίνδυνος πρόβλεψης πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 5, (ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού).

Ειδικότερα όπως τονίζει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, «συνελήφθη, χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), ημεδαπός για εμπρησμό από αμέλεια, κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών σε κυψέλες, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, πλησίον του οικισμού Ασπροχώρι Ωρωπού Αττικής και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 9.750,00 ευρώ».

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

