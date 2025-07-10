Νέο Ψυχικό: Απειλή για βόμβα σε σπίτι δημοσιογράφου

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι όπου διαμένει Γιάννης Πρετεντέρης. Η κατοικία του γνωστού δημοσιογράφου βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της αντιτρομομοκρατικής υπηρεσίας.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός, που περιείχε πέντε μασούρια με δυναμίτιδα και πυροκροτητή, εντοπίστηκε από φρουρό του δημοσιογράφου σε σακούλα στην αυλή της κατοικίας και περισυνελέγη για εξέταση.

Εκτός από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, στο σημείο έσπευσαν και στελέχη της Πυροσβεστικής. Δεν είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

MEΣHMBPINEΣ ΩPEΣ ΣHMEPA ANEYPEΘH, AΠO AΣTYNOMIKO ΠOY BPIΣKOTAN ΣE ΔIATETAΓMENH YΠHPEΣIA, AYTOΣXEΔIOΣ MHXANIΣMOΣ, ΣE EΞΩTEPIKO XΩPO OIKIAΣ ΣE ΠEPIOXH THΣ BOPEIOANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ. ΣTO ΣHMEIO KΛHΘHKE KΛIMAKIO TOY TEEM, TO OΠOIO ΠEPIΣYNEΛEΞE TON MHXANIΣMO ΓIA ΠEPAITEPΩ EPΓAΣTHPIAKH EΞETAΣH. ΠPOANAKPIΣH ΔIENEPΓEITAI AΠO TH ΔIEYΘYNΣH ANTIMETΩΠIΣHΣ EIΔIKΩN EΓKΛHMATΩN BIAΣ.

