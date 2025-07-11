Λογαριασμός
Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στην περιοχή Νεραντζιές Αχαΐας

Kινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

UPDATE: 19:36
Πυροσβεστική

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Στους κατοίκους εστάλη το μεσημέρι μήνυμα από 112 για ετοιμότητα.

Αρχικά για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

