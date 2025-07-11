Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Γλυφάδα έως Άλιμο, λόγω τροχαίου νωρίτερα, με σύγκρουση τριών οχημάτων, στο ύψος της πλατείας Βεργωτή στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μεγάλες υλικές ζημιές.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης, στην άνοδο της Κηφισού, από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Χαλκηδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Σχιστού Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, από το Χαϊδάρι έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Μεταμόρφωσης.

