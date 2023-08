Σε εξέλιξη έρευνα του Λιμενικού στην Πάρο για σέρφερ που αγνοείται Ελλάδα 18:41, 15.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν 2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, 4 ιδιωτικά παραπλέοντα και 1 ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού