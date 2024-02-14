Σε διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε διαβούλευση τους βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027.

Στο παρόν Στρατηγικό Σχέδιο το Υπουργείο Εξωτερικών αποτυπώνει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Ελληνικής Διασποράς με το μητροπολιτικό κέντρο. Μέσα από τη θέση σε διαβούλευση επιδιώκεται η συνδιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου πολιτικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι και, ιδίως, οι ομογενείς και οι ομογενειακές οργανώσεις από όλον τον κόσμο.

Το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών mfa.gr και συγκεκριμένα μέσω του εξής συνδέσμου: https://www.mfa.gr/strategiko-shedio-gia-apodemo-ellenismo.html

Η καταχώριση σχολίων και προτάσεων είναι δυνατή είτε μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας επικοινωνίας είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση strategic.diaspora@mfa.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου 2024. Το τελικό κείμενο θα παρουσιαστεί μετά το πέρας της διαβούλευσης, αφού ληφθούν υπόψη προτάσεις που θα υποβληθούν.

