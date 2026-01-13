Χειρόφρενο τράβηξαν από σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες ταξί, ξεκινώντας 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει το Orangepress.gr, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Η πομπή, υπό τους ήχους κορναρισμάτων και με καπνογόνα, διασχίζει κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Περνώντας από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνης, την Πατησίων και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα κίτρινα οχήματα αναμένεται να καταλήξουν στο Υπουργείο Μεταφορών.

Λυμπερόπουλος: «Δεν κάνουμε πίσω – Ο αγώνας δεν είναι για μία μέρα»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και των πολυεθνικών εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, στέλνοντας μήνυμα πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με αιχμή του δόρατος την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα - Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει ‘τυράκι’ για να μας πάει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε «πυρά» για τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς και τη φορολογική πολιτική: «Έχουμε πει ότι τα Ι.Χ. για να δουλέψουν στον δρόμο θα έχουν υποχρέωση χρηματικής αποζημίωσης... Να δούμε αν θα κάνουμε αστική μεταφορά ή αν θα μας ξανακλέψουν. Θα βάλουν τάξη να δουλεύουν όπως τα ταξί οι πολυεθνικές; Χωρίς κανόνες και χωρίς τίποτα; Θα εξυπηρετήσει η κυβέρνηση ή θα δει τις πολυεθνικές να κλέβουν τη χώρα;».

Κλείνοντας, προειδοποίησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων: «Ο αγώνας αυτός δεν είναι για μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες. Ο αγώνας αυτός θα έχει διάρκεια, μέχρι η κυβέρνηση να πέσει. Ευχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα. Αλλά βλέποντας το πώς φέρεται η κυβέρνηση σε εμάς και στις κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσανασχετήσει... έχουμε ένα δύσκολο αγώνα».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

