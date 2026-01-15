Ενέργεια, Καινοτομία, Σταθερότητα: Το στρατηγικό ραντεβού της Αθήνας

Στις 29 Ιανουαρίου 2026, η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Athens Energy Summit στην Αίγλη Ζαππείου, συγκεντρώνοντας θεσμικούς εκπροσώπους, διεθνείς οργανισμούς καθώς και διπλωμάτες της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και ειδικούς και στελέχη της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για έναν στρατηγικό διάλογο γύρω από το μέλλον της ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία.

Το παρών θα δώσει ο Joshua Volz, Ειδικός Απεσταλμένος για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ολοκλήρωση, του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α με μια σημαντική τοποθέτηση για το μέλλον της ενέργειας και τους Ενεργειακούς Διαδρόμους του 2040.

Οι θεματικές του συνεδρίου καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο: η νέα γεωγραφία της διασυνδεσιμότητας σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ενεργειακοί διάδρομοι του 2040, η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο, η ανάπτυξη και χρηματοδότηση ενεργειακών δικτύων, καθώς και οι προκλήσεις των μεγάλων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, με συζητήσεις για αποθήκευση ενέργειας, εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, νέες αγορές και επιχειρηματικά μοντέλα εταιρειών παροχής ενέργειας. Παράλληλα, θα αναλυθούν θέματα ανταγωνιστικότητας και ο τρόπος με τον οποίο η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να γίνει μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, η κυκλική οικονομία και τα έργα Waste-to-Energy, η διάθεση πράσινων αερίων στην αγορά και ο ρόλος της UNCLOS στη διευθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο. Το συνέδριο θα αναδείξει, ακόμη, τη σχέση ενέργειας και διπλωματίας στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και την ενδυνάμωση των γυναικών και τη διαχείριση ταλέντου στην ηγεσία της νέας ενεργειακής εποχής.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του Athens Energy Summit είναι: H. E. Çağatay Erciyes, Πρέσβης της Τουρκίας, H.E. Arif Mammadov, Πρέσβης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Η.Ε Valentin Poriazov, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Η.Ε. Timur Sultangozhin, Πρέσβης της Δημοκρατίας του Καζακστάν, Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Παγουλάτος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τάσος Βλασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, HelleniQ Upstream, Κατερίνα Σαρδή, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Energean, Gabriela Miranda, Senior Advisor, South East Europe Division, OECD, Thierry Grauwels, EU Director, Carbon Capture and Storage Association, Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Γιώργης Κριτσωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Energy & Resources Lead, Accenture, Lucia Dolera, Business Development Manager BESS, Jinko Solar, Γιάννης Κόκκοτος, Local Division Manager Process Automation, ABB.

Το Athens Energy Summit φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων στην ενέργεια, συγκεντρώνοντας κορυφαίους διεθνείς και ελληνικούς φορείς για να χαράξουν τη στρατηγική της επόμενης δεκαετίας.

Το Athens Energy Summit 2026 διοργανώνεται από την Tsomokos Communications.

