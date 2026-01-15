Ενημερώθηκε για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης

Ενημερώθηκε για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στο μπλόκο στα Μάλγαρα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από εισαγγελείς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Σημειώνεται ότι στις 22 Δεκεμβρίου ο Ανεστίδης είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι δεν του είχε κανένα χαρτί για έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.