Στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας που εξωθούσε στην πορνεία γυναίκες από την Κολομβία έναντι χρηματικού αντιτίμου 200 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη. Μάλιστα, αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες σ’ ένα νυχτερινό κέντρο στα Φηρά, προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στην πηγή του κυκλώματος.

Η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε ότι οι υποτιθέμενοι πελάτες είναι αστυνομικοί και τους είπε ότι μπορούν να συνευρεθούν ερωτικά με μία από τις γυναίκες που έχουν στο μαγαζί, οδηγώντας τον «πελάτη» σε ειδικό δωμάτιο, μέσα στο μπαρ, για τις συγκεκριμένες συνευρέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μυστικός αστυνομικός παρέδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα - τέσσερα 50ευρα - και στη συνέχεια πήγε με την κοπέλα στο δωμάτιο.

Μόλις αυτή ξεκίνησε να γδύνεται της αποκάλυψε την ιδιότητά του. Στη συνέχεια ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έγιναν συνολικά έξι συλλήψεις, η προσωρινά υπεύθυνη και οι πέντε γυναίκες όπου εργαζόταν εκεί ως εκδιδόμενες.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και για την υπεύθυνη του χώρου, μία γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία έλειπε τη συγκεκριμένη στιγμή και αναζητείται. Βαρύτατες οι κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους.

Πηγή: skai.gr

