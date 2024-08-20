Συγκλονίζει η μαρτυρία του αδελφού του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Μιλώντας στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Χατζημίση περιέγραψε τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας, καθώς βρισκόταν και ο ίδιος μαζί με τον άτυχο 19χρονο στο περιστρεφόμενο παιχνίδι.

«Ένιωσα το κάθισμα να ξεκολλάει, το λέω και στον αδερφό μου και σε μια φάση νιώθω να ξεκολλάει όλη η πλάτη και μετά από κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου, βλέπω να είμαι ανάσκελα, τον αδερφό μου να μην είναι δίπλα και να κρατιέμαι ασυναίσθητα από το σίδερο. Την ώρα που γύριζε, έσπασε και έφυγε ο αδερφός μου από το κάθισμα» είπε.

«Με το που έσπασε το κάθισμα εμείς φωνάξαμε. Μας το σταμάτησαν άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί για διασκέδαση» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Κασσάνδρας, το λούνα παρκ ήταν σε ιδιωτικό χώρο και φέτος δεν είχε κάνει γνωστοποίηση, δηλαδή τη διαδικασία που ακολουθείται για την ανανέωση της άδειας.

Αυτόπτης μάρτυρας

Σοκαρισμένος αυτόπτης μάρτυρας μίλησε επίσης στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, για την τραγωδία που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του. Ο ίδιος, όπως είπε, ήταν μαζί με τα παιδιά του στο λούνα παρκ και περίμενε τη σειρά του να ανέβουν στο μοιραίο παιχνίδι. «Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο και είδαμε το παιδάκι να πετάγεται προς τα πίσω», λέει ταραγμένος προσθέτοντας ότι έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουυν.

Ακούστε το ηχητικό:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.