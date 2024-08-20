βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος χορήγησης vouchers για φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των οριστικών αποτελεσμάτων θα είναι δυνατή με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του /της αιτούσας/αιτούντα, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, αποκλειστικά του αιτούντος προσώπου.

Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 225.202 και λαμβάνουν voucher 173.363 παιδιά και ΑμεΑ. Ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη και προνήπια), για την εγγραφή τους σε σταθμούς όλων των κατηγοριών (104.581) καθώς και παιδιά και ΑμεΑ, ωστόσο εκτός επιδότησης έμειναν 51.839 αιτήσεις για φιλοξενία σε ΚΔΑΠ.

Ειδικότερα, ικανοποιήθηκε το σύνολο των 39.142 αιτήσεων για βρέφη, των 12.377 για βρέφη και προνήπια (διπλό voucher), των 52.897 αιτήσεων για προνήπια, των 75 για προνήπια με αναπηρία και των 11.679 αιτήσεων για φιλοξενία παιδιών και ΑμεΑ σε ΚΔΑΠΑμεΑ. Αλλά, από τις 108.942 αιτήσεις για ΚΔΑΠ, λαμβάνουν voucher τα 57.103 εξ αυτών.

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αποδόθηκαν voucher σε 1.336 περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία, για να εγγραφούν σε δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και σε 106 περισσότερα παιδιά σχολικής ηλικίας για να εγγραφούν σε δομές ΚΔΑΠ.

Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

