Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν χθες στην Σπερχειάδα όταν, λίγες ώρες πριν την επέτειο της Χούντας των συνταγματαρχών το 1967 - του Πραξικόπηματος της 21ης Απριλίου - άγνωστοι ύψωσαν στις αποθήκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας μια σημαία της Χούντας.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τοπικό ρεπορτάζ, πήγε ο υπεύθυνος της αποθήκης, κατέβασε την σημαία της χούντας και ξαναύψωσε την ελληνική.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχος Μακρακώμης, Πάνο Κοντογιώργος, το περιστατικό έγινε αντιληπτό χθες το μεσημέρι και είναι η πρώτη φορά που στην περιοχή συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, με εντολή εισαγγελέα και αναζητούνται ο δράστης ή οι δράστες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Ως Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου είναι γνωστή η ένοπλη ανατροπή της Κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελλόπουλου την 21η Απριλίου του 1967 από ομάδα αξιωματικών υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Πυροβολικού Γεωργίου Παπαδόπουλου, του ταξίαρχου Τεθωρακισμένων Στυλιανού Παττακού και του συνταγματάρχη Πυροβολικού Νικόλαου Μακαρέζου, με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων της Αττικής.

Τα πρώτα τανκς βγήκαν στις 2 τα ξημερώματα, για να καταλάβουν όλα τα στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας (Βουλή, Υπουργεία, ΕΙΡ, ΟΤΕ, Ανάκτορα).

Παράλληλα, από το ραδιόφωνο ανακοινώνεται ότι καταργούνται μια σειρά από άρθρα του Συντάγματος, που προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα.

Με το πραξικόπημα καταλύθηκε στην Ελλάδα το δημοκρατικό πολίτευμα και επιβλήθηκε στρατιωτική δικατατορία, που διάρκεσε με εναλλαγή διαφόρων κυβερνήσεων ως τις 24 Ιουλίου 1974.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.