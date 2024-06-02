Η παράνοια του πολέμου φέρνει τους ήρωες στο χείλος της καταστροφής ενώ πίσω στην Αθήνα, η αγωνία κορυφώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Μάρμω μαθαίνει τα νέα για τον αγνοούμενο Κίτσο και τρέμει ότι μπορεί να είναι ήδη νεκρός. Έτσι, ζητάει από τη Λένα να την πάρει μαζί της στα Γιάννενα. Εν τω μεταξύ, ο Ανδρέας προσπαθεί να πείσει τον επικεφαλής του Κίτσου να σώσει τον ανιψιό του που ακόμα αγνοείται, όταν όμως επιστρέφει στην Αθήνα, έρχεται αντιμέτωπος με την απόφαση της Μάρμως να βοηθήσει στο μέτωπο.

Την ίδια ώρα, ο Κίτσος προσπαθεί να ξεφύγει από την παγίδα των Ιταλών αλλά η παράνοια του πολέμου θα τους φέρει στο χείλος της καταστροφής. Λίγο πιο πέρα, ο Θωμάς αναζητά με αγωνία τον Στέφανο που έχει χαθεί μες στο πανδαιμόνιο της μάχης, ενώ στο Γραμματικό ο Δημήτρης απειλεί τη Θάλεια ότι θα πει σε όλους ποιανού είναι το μωρό.

Κι ενώ η Ματούλα κρύβεται ακόμα αναζητώντας τα ίχνη της Πέλλας, ο Στάθης αρχίζει να νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια ψεύτικη ζωή. Η Λιάνα, τέλος, παίρνει στα χέρια της τα προσωπικά αντικείμενα του Γαζή. Και μέσα σε αυτά είναι ένα γράμμα που δεν πρόλαβε ποτέ να της στείλει…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.