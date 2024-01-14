Νεκρός 44χρονος από πυροβολισμούς στον Νέο Κόσμο

Ένας 44χρονος έπεσε νεκρός, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων, στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού και Φρατζή.

Οι δράστες πλησίασαν το θύμα με αυτοκίνητο και πυροβόλισαν δεκάδες φορές με ημιαυτόματο όπλο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλλεξαν πάνω από 40 κάλυκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε την περιοχή.

Προανάκριση για το αιματηρό περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.