«Οι κατηγορούμενοι έπαιξαν τον ρόλο του κουβαλητή της σπίλωσής μου. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κρυπτόμενοι ποινικά και ηθικά», κατέθεσε χθες Πέμπτη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς τόνισε πως έχει μηνύσει τους ηθικούς αυτουργούς της σκευωρίας, «με πρώτον τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα». Όπως κατέθεσε, οι κατηγορούμενοι, Φιλίστωρας Δεσταμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, είναι «οι τελευταίοι τροχοί της αμάξης» σε μία «στημένη σκευωρία, από έναν στημένο θίασο με σκοπό την σπίλωση των πολιτικών τους αντιπάλων».

Πριν ανέβει στο βήμα ο κ. Σαμαράς, ο κατηγορούμενος Φιλίστωρας Δεσταμπασίδης, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση για το αποκαλούμενο «Harvard Project» της φαρμακοβιομηχανίας, στην οποία τόνισε πως «ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή μου δωροδοκία του τότε πρωθυπουργού κ. Σαμαρά».

Ο κατηγορούμενος επανέλαβε πως πηγή πληροφόρησής του για τις φερόμενες δωροδοκίες πολιτικών, ήταν ο τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής.

Με την δήλωσή του ο κατηγορούμενος κατέληξε: «Διευκρινίζω τέλος, ότι ο Κ. Φρουζής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας, ποτέ δεν μου ανέφεραν ότι δωροδοκήθηκε ο τότε πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, για τον οποίον ουδέποτε αμφέβαλα για το ήθος και τον πατριωτισμό του».

Στην κατάθεσή του ο κ. Σαμαράς προσδιόρισε την έναρξη της «σπίλωσης» και της «δολοφονίας προσωπικότητας» που δέχθηκε, στην επόμενη ημέρα από τη συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία παραμένει, όπως τόνισε, σφόδρα αντίθετος.

«Την επόμενη μέρα από το μεγάλο συλλαλητήριο, άνοιξε η σκευωρία με την απίστευτη δήλωση του Παπαγγελόπουλου ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ο Παπαγγελόπουλος από διοικητής μυστικών υπηρεσιών επί δεξιάς κυβέρνησης, έγινε υπουργός Δικαιοσύνης αριστερής κυβέρνησης. Είναι μια στημένη υπόθεση από ένα στημένο θίασο με μοναδικό στόχο τη σπίλωση των πολιτικών αντιπάλων. Έχω μηνύσει τους ηθικούς αυτουργούς με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε ο κ. Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε στο δικαστήριο ότι αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του μειώθηκε κατά 64% η φαρμακευτική δαπάνη εν τούτοις: «Κατηγορήθηκα με τρόπο ατιμωτικό ότι μέρα μεσημέρι έλαβα χρήματα σε τροχήλατη βαλίτσα. Μου φάνηκε στην αρχή σαν κακόγουστο ανέκδοτο. Εγώ που πέτυχα τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 64%, ευνόησα τη Novartis, η οποία για πρώτη φορά το 2014 παρουσίαζε και ζημιές!».

Κάνοντας λόγο για «επιθετικότητα από τους διώκτες μας» ο κ. Σαμαράς περιέγραψε γεγονότα που ακολούθησαν «τις ψευδείς καταθέσεις» των δύο τότε προστατευόμενων μαρτύρων και εξήγησε πως «για αυτό δήλωσα ότι θα πάω μέχρι το τέλος».

Όπως εξιστόρησε: «Επί κυβερνήσεως Τσίπρα βρίσκομαι στο αεροπλάνο για Βρυξέλλες με τη γυναίκα μου. Προσγειωθήκαμε και την πήραν τηλέφωνο, ήταν η αδελφή της από μία τράπεζα και δίπλα είχε εισαγγελέα, τον κ. Ντζούρα. Η αδελφή της, της είπε ότι θα έπρεπε να γυρίσει αμέσως για να ανοίξει τη θυρίδα. Η γυναίκα μου είπε το αυτονόητο: ότι θα γυρίσει αύριο και "βάλτε ένα φρουρό". Ο κ. Ντζούρας δεν το δέχθηκε, διέρρηξε τη θυρίδα και.. Άνθρακας ο θησαυρός!».

Είπε επίσης ο μάρτυρας, πως την ίδια μέρα το ίδιο πράγμα συνέβη με τον ίδιο εισαγγελέα, με θυρίδα του αδελφού του. «Ο αδελφός μου μετά από δύσκολη εγχείριση καρδιάς, λαμβάνει τηλέφωνο από τον κ. Ντζούρα και του ζητάει να ανοίξει μια δικιά του θυρίδα», είπε ο κ. Σαμαράς, περιγράφοντας πως όταν ο αδελφός του εξήγησε ότι δεν μπορούσε εκείνη την στιγμή, ο εισαγγελέας του είπε πως θα την ανοίξει ο ίδιος. «Την άνοιξε και για δεύτερη φορά άνθρακας ο θησαυρός», κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και σημείωσε:

«Τα λέω αυτά για να δείξω την επιθετικότητα από τους διώκτες μας. Και γι'αυτό δήλωσα ότι θα πάω μέχρι το τέλος. Εδώ έχουμε τους τελευταίους τροχούς της αμάξης και όχι τους καθοδηγητές. Προφανώς δεν τα έκαναν μόνοι τους».

Για την κατηγορούμενη, απούσα από το εδώλιο, Μαρία Μαραγγέλη που με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» είχε καταθέσει για χρηματισμό του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς είπε:

«Η Κελέση στην τέταρτη κατάθεσή της, θυμήθηκε ότι είχε πάει η βαλίτσα με χρήματα για τον πρωθυπουργό! Τι στο καλό; Κανένας δεν την ρώτησε αν ήταν η ίδια μπροστά; Αν είχε ερωτηθεί εγκαίρως, δεν θα υπήρχε η διαπόμπευσή μας. Ιδού ο δόλος. Από κανένα άλλο στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε η κατάθεση της κυρίας Μαραγγέλη, που δεν είχε το θάρρος να είναι εδώ να με κοιτάξει κατάματα. Θα μου πείτε ότι όλα αυτά κρίθηκαν με βούλευμα. Κρίθηκαν και ενώ η υπόθεσή μου αρχειοθετήθηκε από τις αρχές, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, οι μάρτυρες συνέχιζαν να απολαμβάνουν της ανωνυμίας».

Πρόεδρος: Πιστεύετε ότι τα κατέθεσαν αυτά με δόλο;

Αντώνης Σαμαράς: Γνώριζαν τις συνέπειες που θα έχουν οι καταθέσεις τους. Δεν σηκώθηκαν ένα πρωί να πάνε να συκοφαντήσουν τον Σαμαρά. Ο Δεσταμπασίδης αφαιρεί με τη σημερινή δήλωσή του, τον δόλο. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Μαραγγέλη. Με τη δική της κατάθεση έγινε φειγ βολάν ένα ψέμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγχωρήσει το ψέμα της Μαραγγέλη. Διάβασα και κατάλαβα ότι η Μαραγγέλη κατέθεσε πράγματα που δεν μπορούσε να αποδείξει..Τη θεωρώ τη μεγαλύτερη ένοχο για εμένα».

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

