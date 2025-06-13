Με κάταγμα στη σπονδυλική στήλη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ένας 9χρονος που το βράδυ της Τετάρτης τραυματίστηκε από πτώση συρόμενης μεταλλικής πόρτας σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Χρυσοχώραφα.

Ο 9χρονος έπαιζε με συνομήλικούς του όταν πήγε να κλείσει τη συρόμενη καγκελόπορτα και αυτή έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε.

Το παιδί, που μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, είναι σχετικά καλά στην υγεία του, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη αλλά έχει αποφύγει το χειρουργείο. Θα χρειαστεί όμως κάποιες εβδομάδες για να αναρρώσει πλήρως. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αν όλα πάνε καλά, ίσως σήμερα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι έχουν γίνει και άλλες φορές παρόμοια περιστατικά με αυτήν την πόρτα. Το γήπεδο είναι εγκαταλελειμμένο και αποτελεί πηγή κινδύνου για τα παιδιά, που λόγω ότι δεν υπάρχει παιδική χαρά στο χωριό, παίζουν καθημερινά εκεί.

